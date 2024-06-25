На цьому Євро-2024 сталося вже сім автоголів, у матчі Данія – Сербія це число могло збільшитися. Правий центральний захисник збірної Данії Андерсен зрізав м'яч у власні ворота на початку другого тайму, але його врятувала бригада арбітрів – лайнсмен одразу ж засвітився офсайдом. Повтор чітко показав: Йовіч у момент передачі Тадіча дійсно був "поза грою".

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Проте саме таких загострювальних передач Сербії в першій половині зустрічі не вистачало – команда Драгана Стойковіча виглядала пасивно в атаці. Тому тренер зробив у перерві дві заміни: Тадіч замінив Самарджіча, а форвард Йовіч вийшов замість опорного півзахисника Гуделя. Ці рішення виглядали логічно: під пильним поглядом знаменитого тенісиста Новака Джоковіча сербам необхідно було тільки перемагати, нічия їх не влаштовувала. Натомість у першій половині зустрічі бал правила Данія – Ба і Вінд пробачили сербів, не реалізувавши свої можливості.

До середини другого тайму Стойковіч пішов ва-банк – він випустив на поле вже третього нападника, Душана Влаховіча. Серби збилися на навіси з флангів у штрафний, але навіть це не допомогло їм завантажити роботою Шмейхеля. Данія, своєю чергою, повністю зосередилася на обороні й довела гру до безгольової нічиєї – симуляція Мітровіча в чужому штрафному майданчику (двічі!) до пенальті так і не призвела, а свій єдиний гольовий момент Алєксандар не реалізував. Він не влучив у дальній кут.

Нічия 0:0 гарантувала Данії друге місце в групі С – для визначення "переможця" між командою Каспера Юльмена та Словенією довелося дивитися додаткові показники. Виявилося, що данці заробили менше жовтих карток на цьому Євро.

В 1/8 фіналу Данія зіграє з Німеччиною.