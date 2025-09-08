У рамках кваліфікації ЧС-2026 було проведено матчі в групах В і С. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Світу-2026, кваліфікація

Група С

Греція – Данія – 0:3

Голи: Дамсгор, 32, Крістенсен, 62, Хьойлунд, 81

Білорусь – Шотландія – 0:2

Голи: Адамс, 43, Волков, 65 (автогол)

Група В

Косово – Швеція – 2:0

Голи: Реджбецай, 26, Мурікі, 42

Швейцарія – Словенія – 3:0

Голи: Ельведі, 18, Емболо, 33, Ндоє, 38

Італія у вогняному трилері з 9 голами вирвала перемогу над Ізраїлем, Хорватія здолала Чорногорію: відбір до ЧС-2026

Греція в центральному матчі дня приймала Данію. Еллінський футбол зараз перебуває на підйомі в прямому сенсі, однак на тлі скандинавів збірна провалилась – команда завдала всього 4 удари, а у площину вперше поцілила на 77-й хвилині. Що найбільш важливо, господарі зазнали розгрому.

Усі голи виявились ефектними. Дасгор і Крістенсен класно пробили з дистанції під праву стійку, а Хьойлунд зіграв відзначився після виходу Доргу віч-на-віч. Хавбек МЮ обіграв голкіпера аж в центрі поля й пробив у стійку, однак Расмус зіграв на добиванні. 0:3! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

У паралельному поєдинку Шотландія спокійно "хлопнула" Білорусь – 2:0. Мактомінай допоміг відкрити рахунок перед перервою, асистувавши Адамсу, а в другому таймі Гілмор допоміг Волкову з автоголом. Таким чином, Данія і Шотландія очолили групу С, набравши по 4 очки. У Греції на один заліковий бал менше, а білоруси тримаються на дні.

У групі В сталася невеличка сенсація. Косово після розгрому від Швейцарії взяло та й прибило Швецію – 2:0. Обидва голи залетіли ще в першому таймі. Цікаво, що балканці забивали у контратаках після гострих моментів "вікінгів", причому нападники вибігали віч-на-віч або 2-в-1.

Швейцарія ж у рідних стінах розгромила Словенію. Все було зроблено між 18-ю та 38-ю хвилинами – "наті" двічі забили з кутового, а третій гол стався після прострілу Фройлера на Ндоє. 3:0! Таким чином альпійці закріпили лідерство в квартеті, набравши 6 очок. Косовари відстають на три бали, а в словенців і шведів по одному.

