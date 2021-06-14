"Так, я бачив офіційний лист УЄФА, в якому говорилося, що гравці послухали Еріксена і самі вирішили дограти матч. Але я знаю правду, і вона зовсім інша. Їм залишили три варіанти, серед яких – грати останні 50 хвилин негайно.

Еріксен незабаром може бути виписаний з лікарні – зірка хоче допомогти збірній Данії у другому турі Євро

Також був варіант дограти в обід наступного дня. А третій полягав в тому, щоб погодитися на технічну поразку з рахунком 0:3. Що вони мали обрати? Чи хотіли футболісти знову виходити на поле? Чи був це їхній вибір? Не думаю. З вчорашньої прес-конференції зрозуміло, що тренер серйозно шкодує через рішення повернути гравців на поле", – цитує Петера Шмейхеля Goal.

Додамо, що Еріксен втратив свідомість під завісу першого тайму, а данці пропустили від Фінляндії в другому. Також був нереалізований пенальті Хьойберга.

Герой дня: Крістіан Еріксен виграв головний матч у кар’єрі і затьмарив карателів Росії, яким аплодує Україна