Данія не змогла вийти на ЧС-2022 з ідеальним результатом, Шотландія зіграє у плей-офф
Відбулись останні поєдинки відбору на Мундіаль у групі F. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
ЧС-2022, кваліфікація
Група F
Шотландія – Данія – 2:0
Гол: Суттар, 35, Адамс, 82
Ізраїль – Фарерські острови – 3:2
Голи: Даббур, 30 (пен.), Вайсман, 58, Перец, 75 – Ватнамар, 62, Ольсен, 72
Австрія – Молдова – 4:1
Голи: Арнаутовіч, 4, 55 (пен.), Тріммель, 22, Любічіч, 83 – Ніколаеску, 60
ЧС-2022, відбір: Швейцарія розгромом відібрала в Італії путівку в Катар, Англія з покером Кейна зґвалтувала Сан-Маріно
Уся інтрига у групі F померла за кілька турів до останніх матчів. Центральним матчем було протистояння Шотландії та Данії, які забронювали собі другу та першу сходинку відповідно. Варто відзначити, що данці перемогли у всіх матчах квалфікації і могли фінішувати з максимальним результатом, але не судилось. Шотландці не хотіли розчаровувати своїх вболівальників і впевнено переграли гостей, забивши два м'ячі без відповіді. У підсумку, Данія готується до Мундіалю, а на Шотландію очікують матчі плей-офф.
Ізраїль влаштував перестрілку із Фарерськими островами, з якого господарі вийшли переможцями. Вінгер Шахтаря Манор Соломон провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначався.
У ще одному матчі групи F австрійці розгромили збірну Молдови та фінішували на 4-й сходинці. Попри це, підопічні Франко Фоди також позмагаються за вихід на ЧС-2022 у стикових матчах завдяки своїм успішним результатам у Лізі націй.
Італія розписала сенсаційну нічию з Північною Ірландією, втративши пряму путівку на Мундіаль