ЧС-2022, кваліфікація

Група F

Шотландія – Данія – 2:0

Гол: Суттар, 35, Адамс, 82

Ізраїль – Фарерські острови – 3:2

Голи: Даббур, 30 (пен.), Вайсман, 58, Перец, 75 – Ватнамар, 62, Ольсен, 72

Австрія – Молдова – 4:1

Голи: Арнаутовіч, 4, 55 (пен.), Тріммель, 22, Любічіч, 83 – Ніколаеску, 60

ЧС-2022, відбір: Швейцарія розгромом відібрала в Італії путівку в Катар, Англія з покером Кейна зґвалтувала Сан-Маріно

Уся інтрига у групі F померла за кілька турів до останніх матчів. Центральним матчем було протистояння Шотландії та Данії, які забронювали собі другу та першу сходинку відповідно. Варто відзначити, що данці перемогли у всіх матчах квалфікації і могли фінішувати з максимальним результатом, але не судилось. Шотландці не хотіли розчаровувати своїх вболівальників і впевнено переграли гостей, забивши два м'ячі без відповіді. У підсумку, Данія готується до Мундіалю, а на Шотландію очікують матчі плей-офф.

Ізраїль влаштував перестрілку із Фарерськими островами, з якого господарі вийшли переможцями. Вінгер Шахтаря Манор Соломон провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначався.

У ще одному матчі групи F австрійці розгромили збірну Молдови та фінішували на 4-й сходинці. Попри це, підопічні Франко Фоди також позмагаються за вихід на ЧС-2022 у стикових матчах завдяки своїм успішним результатам у Лізі націй.

Італія розписала сенсаційну нічию з Північною Ірландією, втративши пряму путівку на Мундіаль