Півфіналісти минулого чемпіонату Європи креативно підійшли до оголошення заявки на ЧС-2022. Федерація підготувала атмосферне відео, в якому оприлюднила 21 прізвище. Зазначається, що упродовж тижня Каспер Юлманд вибере ще 5 щасливчиків для поїздки в Катар, де Данія розпочне боротьбу в групі E разом із Францією, Тунісом та Австралією.

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Офіційна заявка збірної Данії на ЧС-2022:

Голкіпери: Каспер Шмейхель (Ніцца), Олівер Крістенсен (Герта)

Захисники: Сімон К'яер (Мілан), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес), Йоакім Меле (Аталанта), Андреас Крістенсен (Барселона), Расмус Крістенсен (Лідс), Єнс Ларсен (Трабзонспор), Віктор Нельссон (Галатасарай), Даніель Васс (Брондбю)

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Півзахисники: Томас Ділейні (Севілья), Матіас Єнсен (Брентфорд), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), П'єр-Еміль Хьойберг (Тоттенхем)

Нападники: Андреас Сков Ольсен (Брюгге), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт), Андреас Корнеліус (Копенгаген), Мартін Брейтвейт (Еспаньйол), Каспер Дольберг (Севілья), Міккель Дамсгор (Брентфорд), Йонас Вінд (Вольфсбург)