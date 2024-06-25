Данці та серби зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд та лінк на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Данія – Сербія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому ефірі можна на платформі MEGOGO.

Данія – Сербія: анонс матчу Євро-2024

Серби поступилися Англії та зіграли внічию зі Словенією. Данці зіграли внічию обидва свої матчі – зі Словенією та Англією.

Стартові склади команд

Данія: Шмейхель – Андерсен, Вестергор, Крістенсен – Меле, Юльмен, Хьойберг, Ба – Еріксен – Хейлунд, Вінд

Сербія: Райковіч – Вельковіч, Міленковіч, Павловіч – Живковіч, Іліч, Гудель, Лукіч, Младеновіч – Самарджіч – Мітровіч