Дивлячись на вивіску цього матчу, одразу напрошується історична паралель. Далекого 1992-го саме Данія в останній момент замінила дискваліфіковану Югославію (Сербія вважає себе її наступницею) на континентальній першості у Швеції, сенсаційно дійшла до фіналу і поклала там на лопатки потужних німців. Якщо дивитися на статистику особистих зустрічей данців і сучасних сербів, тут також для команди Юлманда суто приємні спогади – три перемоги у трьох матчах.

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Зараз на продовження боротьби у плей-офф претендують обидві збірні. Перемога тієї чи іншої команди автоматично виведе її в 1/8. А от нічия більше влаштує Данію, яка має на одне очко більше. Взагалі, і данці, і серби дуже малослівні в атаці. На двох поки що забили лише три голи. Хоча за змістом гри на представників півострова Ютландія дивитися значно приємніше. Серби ж виглядали гірше за словенців, зрівнявши рахунок тільки на останніх хвилинах, і мінімально поступилися Англії, хоча в тому, що не трапилося розгрому, більша "заслуга" пісної команди Саутгейта.

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Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Данія переможе Сербію (коефіцієнт 2,33). Найбільш очікуваний рахунок 1:0 (коефіцієнт 7,16). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Сербія, мабуть, єдина збірна цього Євро, яку вже з першого туру кошмарять скандали. Спочатку чорна кішка пробігла між головним тренером Стойковічем та капітаном Тадічем. Потім у вуличну бійку встряв син президента країни Даніло Вучіч. А після другого туру команда погрожувала знятися з Євро через політичні скандування албанських і хорватських фанатів – своїх головних ідеологічних ворогів.

Додайте сюди тиск сербської преси, яка вважає теперішнього керманича найслабшим спеціалістом в історії збірної. Як у такому божевіллі напрацювати на перемогу – невідомо. Ще й без Філіпа Костіча доводиться грати з першого туру – у хава Ювентуса травма коліна.

Серби не приховують, що побоюються у складі Данії досвідченого Крістіана Еріксена і потужного наконечника атак Расмуса Хьойлунда. А варто б виділити ще й завжди надійного Каспера Шмейхеля, який у свої 37 вже перевершив свого батька Петера, ставши найстаршим голкіпером збірної на європейських форумах. Попередня перемога збірної Данії на цьому турнірі сталася 2021-го – над Росією. Буде гарний символізм, якщо наступний тріумф станеться над симпатиками окупантів.

Орієнтовні склади на матч Данія – Сербія

Данія: Шмейхель – Андерсен, Крістенсен, Вестергор – Ба, Хьойберг, Юльмен, Еріксен, Меле – Хьойлунд, Вінд

Сербія: Райковіч – Вельковіч, Павловіч, Міленковіч – Живковіч, Іліч, Лукіч, Младеновіч – Тадіч, Мітровіч, Мілінковіч-Савіч

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