Збірна Іспанії у рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА 2024/25 перемогла Данію (2:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Іспанці вдало розпочали матч, забивши вже на 15-й хвилині: Оясабаль, отримавши передачу від Переса, вразив нижній правий кут воріт.

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Після перерви іспанці подвоїли свою перевагу: Ольмо віддав пас Пересу, і той, обігравши захисників, точно пробив по воротах.

Наприкінці матчу Данія все ж змогла забити гол, але це не вплинуло на підсумковий результат.