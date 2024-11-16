Данія – Іспанія – 1:2 – відео голів та огляд матчу Ліги націй
16 листопада 12:38 - Читать на русском
Збірна Іспанії у рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА 2024/25 перемогла Данію (2:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Мікель Оярсабаль 15’
Айозе Перес 58’
15’ Мікель Оярсабаль
58’ Айозе Перес
Іспанці вдало розпочали матч, забивши вже на 15-й хвилині: Оясабаль, отримавши передачу від Переса, вразив нижній правий кут воріт.
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Після перерви іспанці подвоїли свою перевагу: Ольмо віддав пас Пересу, і той, обігравши захисників, точно пробив по воротах.
Наприкінці матчу Данія все ж змогла забити гол, але це не вплинуло на підсумковий результат.
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