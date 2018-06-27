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Данія – Франція: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама

26 червня 20:21 3564 Читать на русском
Данія – Франція: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама
Дідьє Дешам / фото із соцмереж

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував нічию в поєдинку 3 туру ЧС-2018 проти Данії.

Нагадаємо, Франція та Данія розписали першу нульову нічию на ЧС-2018. Обидві команди вийшли в 1/8 фіналу турніру.

"Мета досягнута, це найголовніше. Можливо, матч в кінцівці вийшов нудним, тому що Данію теж влаштовувало одне очко. Ми не знайшли можливості забити. Ніяких невиправданих ризиків нам не хотілося. Досягли потрібного результату.

Данія – Франція – 0:0 – відеоогляд матчу

У Іспанії і Німеччини були такі ж проблеми, як у нас – розкрити оборону суперника. На турнірі всі команди добре підготувалися в спортивному плані. Але я не кажу, що ми не хотіли перемоги. Це був нейтральний матч, особливо останні 15 хвилин.

Було непросто, але ми вийшли з групи з першого місця. Ми досягли того, до чого прагнули. Зараз перед нами невелика гірка, на яку потрібно зійти. Сподіваюся, ми пройдемо і наступний етап плей-офф", – цитує Дешама Championat.

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ЧС 20183 тур

Данія - Франція: Вівторок 26 червня 2018

Данія
Матч завершено
0 : 0
Франція
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Теги
ЧС 2018 Франція Франція Данія - Франція Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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