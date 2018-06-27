toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІГЕРІЯ - АРГЕНТИНА ІСЛАНДІЯ - ХОРВАТІЯ ДАНІЯ - ФРАНЦІЯ АВСТРАЛІЯ - ПЕРУ Новини ЧС 2018

Данія – Франція: післяматчева прес-конференція Аге Харейде

26 червня 19:57 110 Читать на русском
Данія – Франція: післяматчева прес-конференція Аге Харейде
Аге Харейде / Фото: соцмережі

Наставник збірної Данії Аге Харейде поділився враженнями від матчу проти Франції.

"Ми хотіли грати компактно ззаду, не пресингуючи. Французи сильні в контратаці. Вирішили, що нам потрібно контратакувати, тому засіли глибоко в обороні.

Данія – Франція – 0:0 – відеоогляд матчу

У нас була важка група, одна з найскладніших. А збірна Перу, можливо, зіграла краще за всіх в групі, незважаючи на лише три очки в активі. Щоб перемагати, потрібно володіти різними стилями. Ми раді, що вийшли в наступний раунд. Хлопці чудово грали і віддали все, щоб вийти на наступний рівень.

Франція – це чудова команда. Вона переходила в контратаку, коли ми втрачали контроль. У них велика лава запасних. Їм чудово вдавалася контратаки з усіма суперниками. Великі футбольні країни зазвичай починають з легкої ноги, поступово набираючи обертів.

Якщо говорити про нашого наступного суперника, швидше за все, в особі Хорватії, то це дуже хороша команда з сильними гравцями. Думаю, що вони багатьох можуть здивувати. Я бачив їх на початку турніру, це було потужно. З Хорватією треба грати розумно, організовано, використовуючи індивідуальні якості", – цитує Харейде Чемпіонат.

ЧС-2018 Данія – Франція: перші "нулі" Мундіалю, гра для власного задоволення обох збірних і спокійний вихід у плей-офф

ЧС 20183 тур

Данія - Франція: Вівторок 26 червня 2018

Данія
Матч завершено
0 : 0
Франція
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Данія Данія Данія - Франція Аге Харейде Аге Харейде
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
26
хв
Мексика
17:00
Швеція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук