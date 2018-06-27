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Данія – Франція: Канте – найкращий гравець матчу

26 червня 19:40 125 Читать на русском
Данія – Франція: Канте – найкращий гравець матчу
Н'Голо Канте / Фото з соцмереж

Півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте визнаний найкращим гравцем матчу проти Данії (0:0).

Хоч і Франція не змогла перемогти Данію (0:0), проте саме півзахисник "гальських півнів" Н'Голо Канте визнаний найкращим гравцем матчу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Данія – Франція – 0:0 – відеоогляд матчу

Такий результат дозволив обом командам вийти з групи С у плей-офф чемпіонату світу-2018.

За перші три матчі ЧС-2018, Франція 1 раз зіграла внічию та здобула 2 перемоги.

ЧС 20183 тур

Данія - Франція: Вівторок 26 червня 2018

Данія
Матч завершено
0 : 0
Франція
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Франція Франція Данія - Франція Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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