Данія – Франція: Канте – найкращий гравець матчу

Півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте визнаний найкращим гравцем матчу проти Данії (0:0).

Хоч і Франція не змогла перемогти Данію (0:0), проте саме півзахисник "гальських півнів" Н'Голо Канте визнаний найкращим гравцем матчу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Данія – Франція – 0:0 – відеоогляд матчу

Такий результат дозволив обом командам вийти з групи С у плей-офф чемпіонату світу-2018.

За перші три матчі ЧС-2018, Франція 1 раз зіграла внічию та здобула 2 перемоги.