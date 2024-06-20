Данія – Англія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024
Данці зустрічаються з англійцями в другому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Данія – Англія стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.
Данія – Англія: анонс матчу Євро-2024
Англія розпочала Євро-2024 зі мінімальної перемоги над Сербією, а от Данія втратила очки проти Словенії. Гарет Саутгейт не зробив жодної зміни в складі.
Стартові склади команд
Данія: Шмейхель – Андерсен, Крістенсен, Вестергор – Меле, Юлманд, Хьойберг, Крістіансен – Еріксен – Хьойлунд, Вінд.
Запасні: Хермансен, Рьоннов, К'яер, Єнсен, Сков Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Дамсгор, Ньоргор, Ба, Поульсен, Драєр, Крістенсен, Бруун Ларсен.
Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гехі, Тріпп'єр – Трент, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн.
Запасні: Рамсдейл, Хендерсон, Конса, Данк, Галлахер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон, Майну.
Англія ледь не осоромилася проти Сербії в матчі Євро-2024 – Беллінгем у ролі спадкоємця Зідана, розчарування від зірок