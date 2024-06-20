Данці зустрічаються з англійцями в другому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Данія – Англія стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Данія – Англія: анонс матчу Євро-2024

Англія розпочала Євро-2024 зі мінімальної перемоги над Сербією, а от Данія втратила очки проти Словенії. Гарет Саутгейт не зробив жодної зміни в складі.

Стартові склади команд

Данія: Шмейхель – Андерсен, Крістенсен, Вестергор – Меле, Юлманд, Хьойберг, Крістіансен – Еріксен – Хьойлунд, Вінд.

Запасні: Хермансен, Рьоннов, К'яер, Єнсен, Сков Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Дамсгор, Ньоргор, Ба, Поульсен, Драєр, Крістенсен, Бруун Ларсен.

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гехі, Тріпп'єр – Трент, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн.

Запасні: Рамсдейл, Хендерсон, Конса, Данк, Галлахер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон, Майну.

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