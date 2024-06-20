Збірна Англїі не змінилась. "Три леви" у 1-му турі перемогли Сербію, видавши класичний матч епохи Гарета Саутгейта – після швидкого гола команда засушила гру, завершивши з 7 ударами по воротах та 0,54 xG. Зате і балканці нічого не створили, завдавши всього 4 постріли по воротах. Можна не сумніватись, що у поєдинку проти Данії британці будуть працювати в тому ж руслі.

"Люди говорять купу непотребу": Беллінгем став на захист партнера, якого знищили після виступу проти сербів

Реклама:

Прогноз поєдинку від ліцензійного букмекера GGBET: безкомпромісна гра з великою кількістю попереджень — тотал ЖК більше 3 (коефіцієнт 2,26), та більшими шансами на перемогу гостей (коефіцієнт 1,69). Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро!



Чи не найбільше критики отримав Фоден, що не дуже справедливо. По-перше, його манчестерська позиція "десятки" зайнята Беллінгемом (а Джуд віддячує прекрасною грою й голами). По-друге – Англія не демонструє домінантного стилю, працюючи з 53% володіння й здебільшого зосереджуючись на знищенні футболу в матчі. Тим не менш, деякі оглядачі вважають, що місце Філа у старті на Данію тепер не є гарантованим.

Можна звісно говорити про відсутність Люка Шоу, про Палмера в запасі чи недовіру до Езе, але глобально зміст гри Англії від цього не змінився б. Команда Гарета Саутгейта на топ-турнірах завжди грає так, як проти Сербії. Це підтверджується навіть елементарною статистикою – лише в 1 з 8 останніх матчів "трьох левів" на Євро забивали понад два голи (на жаль, це був чвертьфінал з Україною).

Ризикувати сьогодні у Англії сенсу немає. Британці лідирують в групі, їх влаштує і нічия. У збірної Данії ситуація не настільки проста, адже після нічиєї зі Словенією команда має лишень одне очко. Катастрофи у разі провалу проти острів'ян не станеться, адже все вирішить поєдинок з сербами – але ж ніхто не гарантував відсутність нічиєї чи поразки в тій зустрічі.

Скандинавам бажано грати на перемогу, аби отримати кращий поул-позішн в останньому турі. Чи здатні на це підопічні Каспера Юлманда? Ось тут розмова стає непростою. Перший тайм зі словенцями дещо нагадав часи Євро-2024, коли Данія зі своїм романтичним футболом трощила дійшла до півфіналу. Та поразка від Англії досі здається несправедливою.

Еріксен забив гол за збірну через 1100 днів після свого серцевого нападу, однак його момент був чи не єдиним у виконанні "данського динаміту". У другому таймі проблеми із загостренням нікуди не поділись, однак команда ще й Словенії дала розгулятись – і, зрештою, пропустила заслужений гол. З таким футболом перемогти Англію буде нереально.

Втім, за нічию данцям зачепитись цілком до наги. Особливо з урахуванням повернення К'яєра в центр оборони. Попри поважний вік, Сімон залишається важливим елементом у захисті Каспера Юлманда. Крім того, колектив здорово пресингує, а британці мали певні проблеми під тиском сербів – Пікфорду доводилось виносити м'яч, а не розігрувати.

Подивимось, як справи підуть в реальності. Цьогорічний чемпіонат Європи вчить не орієнтуватись на перевагу в класі, вартість складу чи рівень гри у попередніх поєдинках. На турнірах збірних кожен матч – це окрема історія, розвиток якої завжди може піти за несподіваним і нелогічним сценарієм. За це ми Євро і любимо.

Орієнтовні склади на матч Данія – Англія

Данія: Шмейхель – Крістенсен, Андерсен, Вестергор – Ба, Х'юлманд, Хьойб'єрг, Еріксен, Меле – Вінд, Хьойлунд

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр – Александер-Арнольд, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн

Герой дня: дає Зідана, тримав Довбика у тонусі, покарав Сербію морально і фізично – Hey Jude!