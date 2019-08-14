Даніло зізнався, що хотів відібрати у Роналду сьомий номер в Ювентусі

Овертайм — 17:00 192
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"Ходив неголений, у потертих джинсах, запізнювався на тренування": чому варто прочитати бестселер про Юргена Клоппа
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"У Києві була сильна гроза та прекрасне Динамо". Бельгійські ЗМІ похвалили українську команду за проблеми для БрюггеЛіга Європи — 15:37 2101
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"Динамо привчило мене до невдач". Легендарний "динамівець" – про відставку Хацкевича, слабкий склад і повну зневіруЛіга чемпіонів — 13:30 12630
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Хацкевич і Динамо знову пролетіли повз ЛЧ – хто винен у 3-му поспіль фіаско і чи виправдана відставка?Ліга чемпіонів — 13:11 3053
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"Заср*ли команду далі нікуди", або "Навіть матюкатися не хочеться". Реакція соцмереж на виліт Динамо з Ліги чемпіонівЛіга Європи — 11:01 14087