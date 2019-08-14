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Даніло зізнався, що хотів відібрати у Роналду сьомий номер в Ювентусі

16:21 629 Читать на русском
Даніло зізнався, що хотів відібрати у Роналду сьомий номер в Ювентусі
Даніло та Кріштіану Роналду / Фото ФК Реал

Новоспечений захисник Ювентуса Даніло зазіхнув на "святе".

"Я говорив з ним, перш ніж перейти в Ювентус. Сказав йому, що хочу взяти "сімку", але вона була вже зайнята.

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Роналду дуже високо відгукувався про Ювентус, гра з Кріштіану додасть мотивації. Мені здалося, Роналду дуже мотивований і щасливий. Він говорив про клуб як про сім'ю, і для мене це обнадійливо. Було дуже приємно почути таке", – цитує Даніло Goal.com.

Нагадаємо, Даніло захищав кольори Реала пліч-о-пліч з Кріштіану Роналду в 2015-2017 роках.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Даніло Даніло Ювентус Ювентус Італія
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