Один з найкращих крайніх захисників Динамо у новітній історії клубу Даніло Сілва домовився про співпрацю з киянами, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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34-річний екс-футболіст стане міжнародним представником Динамо і сприятиме просуванню бренду клубу. До сфери його діяльності будуть входити питання, пов'язані з розширенням співпраці "біло-синіх" з клубами й організаціями з країн Південної та Північної Америки.

Нагадаємо, Сілва захищав кольори Динамо з 2010 по 2017 роки. З киянами він двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки країни та один Суперкубок. Загалом, у складі української команди зіграв 219 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 20 результативних передач.

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