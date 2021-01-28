У четвер, 28 січня, у гостях у керівництва Динамо побував екс-захисник киян Даніло Сілва, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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34-річний бразилець не так давно завершив кар'єру і зараз обирає подальший напрямок своєї діяльності. Під час зустрічі з президентом Динамо Сілва обговорив свою можливу співпрацю з клубом, але вже не у статусі гравця.

Ігор Суркіс неодноразово підкреслював, що вважає Даніло одним із найкращих легіонерів в історії Динамо та ставиться до нього з величезною повагою. Натомість бразилець зазначив, що вважає київський клуб важливим етапом не лише своєї кар'єри, але й життя, тому він хотів би приносити користь Динамо з урахуванням свого багатого досвіду виступів на різних континентах.

Нагадаємо, Сілва захищав кольори київського Динамо з 2010 по 2017 роки. З "біло-синіми" він двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки країни та один Суперкубок. Загалом, у складі української команди зіграв 219 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 20 результативних передач.

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