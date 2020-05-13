Даніло Сілва обрав найкращого гравця Динамо

Екс-захисник Динамо Даніло Сілва пригадав свої виступи за київський клуб.

"Ярмола — найкращий футболіст, з яким мені доводилося грати в своїй кар'єрі.

Блохін хотів мене натуралізувати, – екс-легіонер Динамо

Можливо, після переїзду до Європи його кар'єра складається не так, як хотілося б, але судити про причини, не знаючи всіх подробиць, я б не став.

У будь-якому випадку, я бажаю йому успіхів. Знаючи, наскільки Андрій працездатний, впевнений, він ще заявить про себе на повний голос", – цитує Сілву офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко захищав кольори Динамо у 2007-2017 роках, після чого перебрався у дортмундську Борусію.

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