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Даніло Сілва міг перейти у Валенсію – захисник пояснив, чому залишився в Динамо

12:03 104 Читать на русском
Даніло Сілва міг перейти у Валенсію – захисник пояснив, чому залишився в Динамо
Даніло Сілва (в центрі) / Getty Images

Колишній легіонер Динамо Даніло Сілва свого часу відмовився переїжджати у чемпіонат Іспанії.

"Звичайно, будь-який футболіст мріє грати у великому клубі. Але я дуже любив Динамо. Знаю, що був інтерес з боку іспанських і італійських команд. В Іспанії це не Барселона і не Реал, але хороша команда.

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Не було офіційного запиту в клуб, просто виходили на мене. Валенсія була зацікавлена в моїх послугах. Але я відповів відмовою, оскільки у мене був чудовий момент в Динамо: ми після стількох років виграли чемпіонство, тому я не хотів йти", – сказав Сілва в інтерв'ю виданню Sportarena.

Нагадаємо, 33-річний бразилець провів у Києві 7 років та завоював з Динамо два чемпіонських титули. Влітку 2017-го повернувся на батьківщину, а зараз захищає кольори Лос-Анджелеса.

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Трансфери Даніло Сілва Даніло Сілва Динамо Динамо Валенсія Валенсія
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