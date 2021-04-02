Екс-зірка "біло-синіх" Даніло Сілва, який нещодавно став міжнародним представником Динамо, розповів про мету повернення у київський клуб.

"Прихід Луческу дійсно дав більше можливостей для роботи на бразильському ринку. Наша кінцева мета – ухвалювати найбільш правильні рішення і мінімізувати помилки. Клубу потрібні футболісти, які можуть засвоїти методи і філософію головного тренера. Динамо найняло мене, щоб удосконалювати роботу з пошуку гравців на бразильському і латиноамериканському ринках.

Даніло Сілва став міжнародним представником Динамо

Моє завдання полягає не тільки в тому, щоб знаходити футболістів для першої команди, але й молодих талантів, які відповідають моделі розвитку клубу. Крім технічного аспекту, мені потрібно брати до уваги і психологічну складову. Необхідно проводити максимально точний аналіз, щоб розуміти, як адаптується гравець у клубі, а не просто думати про те, хороший він виконавець чи ні", – цитує Сілву UOL.

Нагадаємо, Даніло захищав кольори київського Динамо з 2010 по 2017 роки. З "біло-синіми" він двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки країни та один Суперкубок. Тепер 34-річний екс-футболіст став міжнародним представником киян.

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