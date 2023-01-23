Три дні тому Алвеса затримала іспанська поліція та помістила за ґрати. Суд відмовив екс-футболісту Барселони у внесенні застави, побоюючись, що той покине територію країни.

Хаві довелося просити вибачення за свою заяву про арешт Дані Алвеса, якого звинувачують у зґвалтуванні

Кілька днів бразилець провів у тюремному закладі Brians 1, але вранці 23 січня його перевели у Brians 2, повідомляє Relevo. Це зробили в інтересах підозрюваного. У новій тюрмі є одиночні камери та персональний душ, тому гарантувати Дані Алвесу безпеку буде легше.

Наразі слідство триває. Футболісту загрожує від 4 до 12 років позбавлення волі. Алвес намагався усе заперечувати, але під тиском доказів таки визнав, що мав сексуальні стосунки з потерпілою, проте стверджує, що все було за згодою.

Топ-11 друзів Мессі по тюрмі: контрабандист, гвалтівник і мисливець на повій