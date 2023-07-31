Екс-гравець Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес не скоро вийде на волю.

Найближчим часом 40-річний футболіст дасть чергові показання щодо звинувачень у зґвалтуванні. Однак це вже не вплине на рішення судді.

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Як повідомляє Marca, суд Барселони завершив розслідування щодо Дані Алвеса і дійшов висновку, що є підстави вважати, що футболіст вчинив сексуальне насильство над дівчиною. Суддя, який займається цією справою, ухвалив рішення про кримінальне переслідування бразильця.

Наступним кроком стане уточнення вимог щодо покарання та призначення дати засідання. Алвеса можуть позбавити волі на 10 років. Також, якщо його визнають винним, він заплатить жертві 150 тисяч євро за моральну та психологічну шкоду.

Нагадаємо, що Дані Алвес перебуває під арештом з 20 січня 2023 року через звинувачення в зґвалтуванні. Всі спроби адвокатів звільнити свого підопічного під заставу провалилися.

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