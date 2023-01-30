Бразилець намагається адаптуватися до в'язниці Brians 2 і навіть не думає скаржитись на умови, стверджує La Vanguardia.

Дані Алвес зіграв перший матч у в'язниці – бразильцю "асистує" чоловік з прізвищем трансферної невдахи Барси

Алвес без проблем контактує з іншими в'язнями, а минулого четверга вони навіть разом пограли у футбол. Екс-захисника Барселони часто розпитують про фатальні події 30 грудня. У особистих розмовах Дані визнає статевий акт, але запевняє, що все було за згодою дівчини, яка згодом подала на нього заяву. Бразилець покладає великі надії на свого адвоката і наразі не виявляє жодних ознак паніки.

"Я прийму все, що прийде. Я пішов із дому, коли мені ледь виповнилося 15 років. Я подолав дуже важкі та складні ситуації у своєму житті. Це буде ще одна, яку потрібно подолати. Мене ніщо не лякає", – джерело зі слів свідків наводить фрази 39-річного Алвеса.

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