Зірковий футболіст проходить адаптацію до життя за ґратами.

Колишній футболіст Барселони опинився у в'язниці через звинувачення у зґвалтуванні. Дані Алвес перебуває у закладі під назвою Brians 2 і не може вийти під заставу, оскільки суд побоюється втечі.

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Тим часом бразилець звикає до тюремного життя. Він сидить в одній камері з чоловіком, якого знав раніше. Його звуть Коутінью, але це не відомий екс-футболіст Барселони, а колишній охоронець Роналдінью. Він допомагає обжитися за ґратами.

Орім того, бразилець не залишився без футболу. Минулого четверга Дані Алвес зіграв свій перший футбольний матч з іншими ув'язненими, повідомляє Marca.

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