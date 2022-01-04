Захисник "синьо-гранатових" активно готується до дебюту після повернення в Барселону.

Під час відкритого тренування легендарний бразилець продемонстрував молодим партнерам свої навички. Дані Алвес відзначився красивим голом у символічній двосторонці – отримавши м'яч на куті штрафного, захисник ефектно закинув його в дальню дев'ятку.

Барселона офіційно презентувала Феррана Торреса

Голкіпер, який стояв у воротах, ледь не влетів у сітку разом із м'ячем. Удар найтитулованішого футболіста світу викликав оплески глядачів, які зібралися на трибунах.

Нагадаємо, 38-річний бразилець повернувся в Барселону на правах вільного агента, підписавши контракт до завершення поточного сезону. Нещодавно Алвес здав позитивний тест на коронавірус, але вже подолав хворобу.