Дані Алвес забив переможний гол у першому ж матчі за Сан-Паулу

Легендарний бразилець тріумфально повернувся на батьківщину після багаторічних виступів у Європі.

Чемпіонат Бразилії, 15 тур

Сан-Паулу – Сеара – 1:0

Гол: Дані Алвес

Хаві виграв перший трофей у тренерській кар'єрі – для цього йому знадобилося лише 3 матчі

Екс-гравець Барселони забив гол, який приніс перемогу його команді над Сеарою. У звітній грі Алвес виступав не на звичній позиції правого захисника, а в півзахисті, тому не дивно, що на 40 хвилині він опинився з м'ячем у серці штрафного майданчика опонентів. Впевнений удар повз кіпера – гол, який так і залишився єдиним у матчі.

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До слова, проти Сеари дебютував ще один статусний новачок Сан-Паулу – Хуанфран зіграв на правому фланзі захисту. Також не слід забувати про колишніх "динамівців" Че Че і Вітора Буено, які також допомогли команді здобути три очки.