Дані Алвес їхав на Олімпіаду з помпою: вистукував на барабанах та прикинувся стюардесою – божевілля дня
Колишня зірка Барселони Дані Алвес вирушив на Олімпійські ігри у Токіо у складі збірної Бразилії.
Олімпійська команда Бразилії з футболу вже прибула у Японію, щоб взяти участь у боротьбі за призові місця ОІ-2020, повідомляє Lapelotona.
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Дорогою до Токіо Дані Алвес влаштував партнерам незабутню виставу. На шляху до аеропорту він вигравав запальний ритм на ручному барабані. А в літаку легенда бразильської збірної разом із товаришем прикинулися стюардесами, які проводять інструктаж перед зльотом.
Зауважимо, 38-річний гравець є найстаршим футболістом в історії Олімпіад та найтитулованішим гравцем світу (42 трофеї). Однак серед його нагород досі не було жодної олімпійської медалі.
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¡Percusión, música y alegría en #Tokyo2020! Gran ambiente en el colectivo de la Selección brasileña de la mano de Dani Alves. pic.twitter.com/FpFakucb9A— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2021
Brazil went on their way to #Tokyo2020, and Dani Alves couldn't pass up the opportunity to act as the air steward on the flight over ️ pic.twitter.com/LpfoV6U2Pd— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) July 18, 2021