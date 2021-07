Олімпійська команда Бразилії з футболу вже прибула у Японію, щоб взяти участь у боротьбі за призові місця ОІ-2020, повідомляє Lapelotona.

Дорогою до Токіо Дані Алвес влаштував партнерам незабутню виставу. На шляху до аеропорту він вигравав запальний ритм на ручному барабані. А в літаку легенда бразильської збірної разом із товаришем прикинулися стюардесами, які проводять інструктаж перед зльотом.

Зауважимо, 38-річний гравець є найстаршим футболістом в історії Олімпіад та найтитулованішим гравцем світу (42 трофеї). Однак серед його нагород досі не було жодної олімпійської медалі.

Brazil went on their way to #Tokyo2020, and Dani Alves couldn't pass up the opportunity to act as the air steward on the flight over ️ pic.twitter.com/LpfoV6U2Pd