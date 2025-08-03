Дані Алвеса у січні 2023 року заарештували після звинувачень у зґвалтуванні. За ґратами бразилець провів 14 місяців. Під час ув'язнення Джоана Санс розлучилася з екс-гравцем Барселони.

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Після того як Дані Алвеса звільнили з в'язниці п'ять місяців тому, Санс та її колишнього чоловіка бачили разом в Барселоні. Нещодавно у своїх соцмережах жінка оголосила, що вагітна від колишнього чоловіка. Таким чином, бразилець втретє стане батько.

Нагадаємо, Дані Алвес за свою кар'єру виграв 43 трофеї. У складі Барселони бразилець зіграв у 408 матчах, вигравши три Ліги чемпіонів, три Клубні чемпіонати світу, шість титулів чемпіона Іспанії, чотири Кубка Іспанії та чотири Суперкубка Іспанії.

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