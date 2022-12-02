Дані Алвес "вкрав" рекорд партнера і став головним "дідусем" збірної Бразилії на чемпіонатах світу
Збірна Бразилії часто відзначається ветеранськими рекордами на цьогорічному Мундіалі.
Дані Алвес вийшов у основі на матч 3 туру групи проти Камеруну, дебютувавши на полях Катару. Представнику Пумас 39 років і 210 днів, що дозволило йому стати найстаршим гравцем збірної Бразилії на чемпіонатах світу.
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Цікаво, що попередній рекорд "селесао" був встановлений буквально кілька днів тому. 28 листопада Тьягу Сілва зіграв проти швейцарців, коли йому було 38 років і 67 днів. Втім, Алвес швиденько "обікрав" свого партнера. Для Дані це 126 матч у футболці національної збірної. Попереду лише 2 інші легендарні латералі – Роберто Карлос (127) і Кафу (143).
Нагадаємо, загальний віковий рекорд Мундіалів утримує єгипетський кіпер Ессам Ель-Хадарі (45 років, 161 день), а серед польових гравців – камерунський нападник Роже Мілла (42 роки, 39 днів).
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