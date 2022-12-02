Дані Алвес вийшов у основі на матч 3 туру групи проти Камеруну, дебютувавши на полях Катару. Представнику Пумас 39 років і 210 днів, що дозволило йому стати найстаршим гравцем збірної Бразилії на чемпіонатах світу.

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Цікаво, що попередній рекорд "селесао" був встановлений буквально кілька днів тому. 28 листопада Тьягу Сілва зіграв проти швейцарців, коли йому було 38 років і 67 днів. Втім, Алвес швиденько "обікрав" свого партнера. Для Дані це 126 матч у футболці національної збірної. Попереду лише 2 інші легендарні латералі – Роберто Карлос (127) і Кафу (143).

#OJOALDATO - Dani Alves (39 años y 210 días) supera a Thiago Silva (38 años y 67 días) y se convierte en el jugador de Brasil más veterano en disputar un partido en TODA la historia de la Copa del Mundo. #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/Z1SvDzq4wL — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 2, 2022

Нагадаємо, загальний віковий рекорд Мундіалів утримує єгипетський кіпер Ессам Ель-Хадарі (45 років, 161 день), а серед польових гравців – камерунський нападник Роже Мілла (42 роки, 39 днів).

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