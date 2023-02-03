Колишній гравець Барселони Дані Алвес був заарештований 20 січня за звинуваченням у ймовірному сексуальному насильстві. Він досі перебуває у в’язниці без права внесення застави.

У Дані Алвеса вимагають грандіозну компенсацію за секс-скандал

Як повідомляє Marca з посиланням на El Programa de Ana Rosa, Джоана Санс, дружина гравця, попросила зустрічі з ним у в’язниці. Дані Алвес зателефонував їй, щоб сказати що не хоче зустрічатись. Гравець гадав, що дружина хоче особисто повідомити про розлучення. Сама Санс заперечує будь-яку інформацію стосовно цього. В телефонній розмові Алвес сказав дружині, що не хоче її втрачати, та зробить все, щоб налагодити стосунки.

Нагадаємо, що Дані Алвесу загрожує від 4 до 12 років ув’язнення, якщо його вина буде доведена у суді. Правоохоронні органи вважають, що доказів проти бразильця достатньо. До слухання в суді Алвес залишиться під вартою.

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