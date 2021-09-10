Дані Алвес влаштував публічний конфлікт із Сан-Паулу. Через це клуб оголосив, що правий оборонець більше не є їхнім гравцем.

Бразильський клуб заборгував 38-річному гравцю близько двох мільйонів євро, тому Алвес відмовився повертатись до тренувань. Варто зауважити, що між Сан-Паулу і футболістами, включно з Дані, була домовленість щодо скорочення зарплатні на час пандемії та її виплати пізніше.

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"Триколірні" на фоні вибриків свого капітана зробили офіційну заяву на прес-конференції. "Захисники Дані Алвес і Міранда виступали за національну команду на Олімпійських іграх в Токіо і мали сьогодні повернутися до клубу і приступити до тренувань. Міранда з'явився на першому занятті, Алвес – ні.

Представники гравця повідомили, що Дані не приєднався до команди через заборгованість перед ним. Сан-Паулу минулого тижня зробив футболісту пропозицію про переговори щодо цього питання, але гравець відмовився. Ми ухвалили рішення, що Дані Алвес більше не буде виступати за нас. Сан-Паулу – це найважливіше для всіх нас", – сказав спортдир Карлос Бельмонте.

Журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що 38-річний бразилець не збирається вішати бутси на цвях і вже отримав пропозиції з ОАЕ і Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Дані Алвес перебрався в Сан-Паулу з ПСЖ у 2019-му і встиг стати капітаном "триколірних". Також оборонець пограв у Ювентусі, Севільї, Барселоні та Баії.

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