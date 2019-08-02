Дані Алвес став гравцем Сан-Паулу та підписав довгостроковий контракт у 36 років

Найтитулованіший футболіст визначився з наступним клубом, бразилець продовжить кар'єру на батьківщині.

Дані Алвес перейшов у Сан-Паулу на правах вільного агента. Контракт між сторонами розрахований на 3,5 року – до кінця 2022-го, повідомляє офіційний сайт клубу. Виступатиме легендарний новачок під 10-м номером.

Останнім місцем роботи Алвеса був ПСЖ – Дані влітку залишився без клубу, але розкішно провів Копа Амеріка-2019. Після тріумфу зі збірною Бразилії на тому турнірі він став першим футболістом в історії футболу, який виграв 40 титулів у кар'єрі.

Алвесу – 36, свої "золоті" роки він провів у Севільї та Барселоні. Також пограв за Ювентус, а розпочинав виступи в клубі Байя. Цього літа на нього нібито претендували Манчестер Сіті, Інтер і Барселона.