toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

Дані Алвес став гравцем Сан-Паулу та підписав довгостроковий контракт у 36 років

08:22 665 Читать на русском
Дані Алвес став гравцем Сан-Паулу та підписав довгостроковий контракт у 36 років
Дані Алвес в Сан-Паулу

Найтитулованіший футболіст визначився з наступним клубом, бразилець продовжить кар'єру на батьківщині.

Дані Алвес перейшов у Сан-Паулу на правах вільного агента. Контракт між сторонами розрахований на 3,5 року – до кінця 2022-го, повідомляє офіційний сайт клубу. Виступатиме легендарний новачок під 10-м номером.

Останнім місцем роботи Алвеса був ПСЖ – Дані влітку залишився без клубу, але розкішно провів Копа Амеріка-2019. Після тріумфу зі збірною Бразилії на тому турнірі він став першим футболістом в історії футболу, який виграв 40 титулів у кар'єрі.

Алвесу – 36, свої "золоті" роки він провів у Севільї та Барселоні. Також пограв за Ювентус, а розпочинав виступи в клубі Байя. Цього літа на нього нібито претендували Манчестер Сіті, Інтер і Барселона.

blog_ava
Ліга Європи: Вулверхемптон, Айнтрахт і Еспаньйол пройшли у наступний раунд, Страсбур пропустив від етнічного українця
00:12
522
Теги
Світ Дані Алвес Дані Алвес Сан-Паулу Сан-Паулу Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
2
хв
Прикарпаття
18:30
Авангард
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук