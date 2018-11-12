Дані Алвес зізнався, де хоче грати після ПСЖ

Захисник ПСЖ Дані Алвес розповів, де хоче спробувати свої сили після паризького гранда.

Дані Алвес в інтерв'ю британському виданню Telegraph повідомив про своє бажання спробувати себе в АПЛ.

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"Завершення кар'єри без гри в АПЛ є неможливим. Напевно, це найпрекрасніший футбол у світі. По-перше, через повагу вболівальників до гравців, по-друге, через пристрасть на полі. Якщо я зможу грати, це буде неймовірно, але я це все одно зроблю одним чи іншим способом", – сказав Алвес.

Раніше бразилець повідомляв, що в 2007 році був дуже близьким до переходу в лондонський Челсі.