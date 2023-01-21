Титулований футболіст потрапив до в'язниці в Іспанії. Суд заборонив вносити заставу, побоюючись, що Алвес втече на батьківщину. Оскільки договору про екстрадицію з Бразилією немає, то у слідства не буде важелів, як притягнути гравця до відповідальності в разі втечі.

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Відтак, Дані Алвесу поки доведеться залишитися за ґратами. Якщо ж його провину доведуть, то він цілком може отримати реальний тюремний термін – від 4 до 12 років, повідомляє AS. За інформацією джерела, бразилець вже визнав, що сексуальний контакт був, хоча раніше стверджував, що не знайомив із жінкою, яка його звинувачує. Алвес наполягає, що все було за взаємною згодою.

Обвинувачення має дуже серйозні передумови запроторити футболіста до в'язниці. Річ у тім, що постраждала відразу ж після ймовірного злочину (інцидент трапився 30 грудня в Барсеоні) звернулася за медичною допомогою. Лікарі зафіксували біологічні сліди статевого контакту, а також сліди, які можуть вказувати на боротьбу та спротив.

Наразі слідство триває, але найтитулованіший футболіст світу вже зіштовхнувся з першими проблемами – мексиканський клуб Пумас достроково розірвав контракт із ним.

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