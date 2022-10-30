Найтитулованіший футболіст світу Дані Алвес тимчасово повернувся у клуб, якому присвятив не один рік.

Влітку 39-річний бразилець покинув Барселону й перебрався у Пумас. Сезон мексиканської першості завершився 10 жовтня, але Алвес не збирається припиняти тренування.

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Як повідомляє Marca, зараз він займається з другою командою Барселоною під керівництвом Рафи Маркеса, з яким провів два сезони у футболці "блаугранас". Річ у тім, що Дані сподівається отримати виклик від Тіте на чемпіонат світу, а тому прагне перебувати в оптимальній формі.

На катарському Мундіалі, який розпочнеться менш ніж за місяць, збірна Бразилії протистоятиме Швейцарії, Камеруну та Сербії. Стартуватимуть "селесао" з останніми.

До слова, контракт Алвеса з Пумасом розрахований до літа 2023 року. Досвідчений оборонець провів за мексиканців 12 матчів, у яких відзначився чотирма асистами.

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