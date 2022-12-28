Слідом за Клеманом Лангле позитивний тест на COVID-19 здав і досвідчений бразилець, повідомляє офіційний сайт Барселони. Дані Алвес почувається добре, але вже ізольований від решти команди.

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Відтак, офіційний дебют захисника після його повернення на Камп Ноу може відбутися пізніше, ніж планувалося. Дані Алвес розраховував зіграти за Барселону вже у матчі Кубка Іспанії проти Лінареса, який відбудеться 5 січня.

Нагадаємо, 12 листопада каталонський клуб оголосив про підписання контракту із 38-річним бразильцем. Раніше Алвес, який є найтитулованішим футболістом світу, виступав за Барселону з 2008 по 2016 рік.

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