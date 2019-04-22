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Дані Алвес оригінально відсвяткував чемпіонство ПСЖ

11:35 160 Читать на русском
Дані Алвес оригінально відсвяткував чемпіонство ПСЖ
Дані Алвес / talkSPORT

Захисник ПСЖ Дані Алвес знову відзначився яскравим святкуванням, зобразивши плавця прямо у роздягальні парижан.

 

Запальний Дані Алвес вирішив оригінально відсвяткувати цю подію, зобразивши плавця прямо у роздягальні команди. Партнери ж у свою чергу підтримали такий перфоманс, поливаючи бразильця водою з відер.

Відзначимо, що вчора ПСЖ офіційно оформив чемпіонство Франції, обігравши Монако (3:1), тоді як найближчий переслідувач Лілль втратив очки з Тулузою.

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Теги
Дані Алвес Дані Алвес ПСЖ ПСЖ Франція Відеоновини ПСЖ - Монако
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