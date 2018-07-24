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Дані Алвес: Неймар ще не виконав свою місію в ПСЖ

00:28 211 Читать на русском
Дані Алвес: Неймар ще не виконав свою місію в ПСЖ
Неймар та Дані Алвес / Фото ФК ПСЖ

Захисник Парі Сен-Жермен Дані Алвес пояснив, чому Неймар не може залишити паризький клуб.

"Сподіваюся, що Неймар залишиться в ПСЖ. Він ще багато чого повинен дати команді. Той факт, що цілі, поставлені йому у першому сезоні в ПСЖ (виграти Лігу чемпіонів), не були досягнуті, не повинен підштовхувати його до відходу з клубу.

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Можливість піти потрібно розглядати лише в тому випадку, якщо поставлені цілі були досягнуті. На даний момент Неймар ще не виконав свою місію в ПСЖ", – цитує Алвеса видання Daily Mail.

Нагадаємо, протягом останніх місяців у ЗМІ ширилися чутки, що Неймар може залишити ПСЖ. Інтерес до бразильця приписували мадридському Реалу.

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Теги
Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Дані Алвес Дані Алвес
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