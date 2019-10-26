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Дані Алвес порівняв Неймара з дитиною

21:18 352 Читать на русском
Дані Алвес порівняв Неймара з дитиною
Дані Алвес та Неймар / Eurosport

Захисник бразильського Сан-Паулу Дані Алвес розповів про свою дружбу з зірковим нападником ПСЖ Неймаром.

"Попри те, що думають люди, Неймар – чутливий, як дитина. Він дуже вразлива людина, його зачіпають багато речей, які іноді не зовсім справедливі.

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Я кажу йому тримати удар, коли хтось говорить про нього неправду. Люди повинні зрозуміти, якою людиною є Неймар. Їм потрібно навчитися його поважати", – сказав Алвес в ефірі Spor TV.

Нагадаємо, Дані Алвес та Неймар разом виступали за Барселону, ПСЖ та збірну Бразилії. На початку сезону зірковий форвард потрапив під хвилю критики з боку вболівальників французького гранда через те, що влітку хотів покинути команду.

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