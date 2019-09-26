Дані Алвес назвав найкращого молодого футболіста світу – несподіваний вибір зі складу Реала

Екс-зірка Барселони Дані Алвес поділився думкою щодо майбутніх зірок світового футболу.

"Головний футбольний талант сучасності? Я гадаю, що це Вінісіус Жуніор з мадридського Реала.

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Є футболісти, які народжуються талановитими, він один з них. У збірній Бразилії у мене була можливість поспостерігати за його грою. Упевнений, скоро ми про нього чутимемо значно більше", – сказав Алвес в коментарі Business Insider.

Нагадаємо, Вінісіус Жуніор та Дані Алвес стали переможцями цьогорічної Копа Амеріка у складі збірної Бразилії.

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