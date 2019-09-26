toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Дані Алвес назвав найкращого молодого футболіста світу – несподіваний вибір зі складу Реала

22:16 653 Читать на русском
Дані Алвес назвав найкращого молодого футболіста світу – несподіваний вибір зі складу Реала
Дані Алвес / Getty Images

Екс-зірка Барселони Дані Алвес поділився думкою щодо майбутніх зірок світового футболу.

"Головний футбольний талант сучасності? Я гадаю, що це Вінісіус Жуніор з мадридського Реала.

Зідан роздратований чутками про недовіру до Вінісіуса

Є футболісти, які народжуються талановитими, він один з них. У збірній Бразилії у мене була можливість поспостерігати за його грою. Упевнений, скоро ми про нього чутимемо значно більше", – сказав Алвес в коментарі Business Insider.

Нагадаємо, Вінісіус Жуніор та Дані Алвес стали переможцями цьогорічної Копа Амеріка у складі збірної Бразилії.

Реал – Осасуна: "вершкові" впевнено очолили Прімеру, Вінісіус створив шедевр і розплакався, дебютант перевершив Бекхема

blog_ava
Українець як смертельна зброя: Маліновський отримав найвищі в сезоні оцінки італійських ЗМІ та тіфозі за Рома – Аталанта
20:35
5487
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Дані Алвес Дані Алвес Барселона Барселона Бразилія Бразилія Іспанія Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
55
хв
Шахтар
19:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук