Дані Алвес мріє перейти у Манчестер Сіті

Захисник ПСЖ Дані Алвес хоче возз'єднатися з Пепом Гвардіолою.

Бразильський оборонець взимку мав пропозицію від Фламенго, яку відхилив. Причина у тому, що Алвес мріє пограти у Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли.

Дані Алвес хоче продовжити контракт з ПСЖ

Нагадаємо, 35-річний гравець добре знайомий з наставником "містян" по роботі у Барселоні з 2008-го по 2012-й рік. Контракт Алвеса з ПСЖ закінчується влітку, саме тоді бразилець може перейти у англійський гранд, повідомляє Sport.es.

Зінченко не зміг стати переможцем у голосуванні за автора найкращого гола Манчестер Сіті в січні

До слова, у поточному сезоні фланговий захисник зіграв за ПСЖ у 13 матчах у всіх турнірах, де відзначився двома результативними передачами.