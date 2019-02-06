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Дані Алвес мріє перейти у Манчестер Сіті

09:54 289 Читать на русском
Дані Алвес мріє перейти у Манчестер Сіті
Пеп Гвардіола та Дані Алвес / Соцмережі

Захисник ПСЖ Дані Алвес хоче возз'єднатися з Пепом Гвардіолою.

Бразильський оборонець взимку мав пропозицію від Фламенго, яку відхилив. Причина у тому, що Алвес мріє пограти у Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли.

Дані Алвес хоче продовжити контракт з ПСЖ

Нагадаємо, 35-річний гравець добре знайомий з наставником "містян" по роботі у Барселоні з 2008-го по 2012-й рік. Контракт Алвеса з ПСЖ закінчується влітку, саме тоді бразилець може перейти у англійський гранд, повідомляє Sport.es.

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До слова, у поточному сезоні фланговий захисник зіграв за ПСЖ у 13 матчах у всіх турнірах, де відзначився двома результативними передачами.

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Дані Алвес Дані Алвес
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