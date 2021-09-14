Агенти флангового виконавця запропонували послуги свого клієнта Атлетіко, стверджує Fichajes.

Дані Алвес відмовився виступати за Сан-Паулу й отримав нові пропозиції – "триколірні" зробили заяву

Представники Дані Алвеса переконують босів "матрацників", що той буде корисним мадридцям. На їхню думку, 38-річний бразилець цілком вписується в ігрову модель Сімеоне та може стати гравцем ротації. Перепоною на шляху трансферу постають правила Ла Ліги. Атлетіко зможе зареєструвати оборонця лише в січні. Ще один варіант – повернення до Барселони, де правий фланг "втратив" Емерсона.

Нагадаємо, що Дані Алвес виступав у чемпіонаті Іспанії в 2003-2016 рр. Він провів 6 і 8 сезонів за Севілью і Барселону відповідно.

"Флорентіно ґвалтує Барселону": уся правда про трансфер Мессі в ПСЖ з сенсаційним винуватцем