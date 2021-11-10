Дані Алвес може стати першим підписанням Хаві
Головний тренер іспанської Барселони Хаві Ернандес почав пошуки варіантів підсилення команди. Шанс повернутися на Камп Ноу отримав оборонець Дані Алвес.
Бразилець стане першим підписанням нового керманича "блаугранас", стверджує Todofichajes.com.
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Дані Алвес нині перебуває у статусі вільного агента. Хаві нібито впевнений, що 38-річний латераль зможе поділитися досвідом із молоддю Барси. Ветеран отримає контракт на 6 місяців із можливістю пролонгації ще на сезон.
Нагадаємо, що Дані Алвес захищав кольори Барселони в 2008-2016 рр. і здобув із каталонцями 23 трофеї. Зокрема, він став 6-разовим чемпіоном Іспанії та тричі тріумфував у Лізі чемпіонів.
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