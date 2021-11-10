Бразилець стане першим підписанням нового керманича "блаугранас", стверджує Todofichajes.com.

Барселона презентувала тренерський штаб Хаві – один соратник Кумана втримався на посаді

Дані Алвес нині перебуває у статусі вільного агента. Хаві нібито впевнений, що 38-річний латераль зможе поділитися досвідом із молоддю Барси. Ветеран отримає контракт на 6 місяців із можливістю пролонгації ще на сезон.

Нагадаємо, що Дані Алвес захищав кольори Барселони в 2008-2016 рр. і здобув із каталонцями 23 трофеї. Зокрема, він став 6-разовим чемпіоном Іспанії та тричі тріумфував у Лізі чемпіонів.

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