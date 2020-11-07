Колишня зірка іспанської Барселони Дані Алвес зізнався, що замість Камп Ноу міг обрати Сантьяго Бернабеу та тішити власною грою шанувальників мадридського Реала.

"Коли я ще виступав за Севілью, то мав пропозицію від Реала.

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Реал – великий клуб, подобається це вам чи ні. Але я вирішив вчинити так, як підказувало мені серце, тому я обрав Барселону", – заявив бразилець в інтерв'ю RAC1.

Нагадаємо, що Дані Алвес перебрався до Барселони з Андалусії влітку 2008 року за 35,5 млн євро. На Камп Ноу він здобув 23 трофеї, зокрема, 6 чемпіонських титулів і 3 кубки Ліги чемпіонів. Нині оборонець захищає кольори Сан-Паулу.

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