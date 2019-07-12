Дані Алвес хоче повернутися в Ювентус

Бразильський захисник Дані Алвес шукає нову команду після відходу з ПСЖ.

Він намагається запропонувати свої послуги різним європейським топ-клубам, повідомляє SportMediaset.

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За інформацією видання, бразилець серйозно зацікавлений у відновленні співпраці з Ювентусом. Зазначається, що туринці навряд чи захочуть підписувати гравця, якому вже 36 років і який просить зарплату у розмірі 7 мільйонів євро плюс бонуси.

Однак в разі продажу Жоау Канселу у Ювентуса виникне необхідність мати ще одного гравця для заміни Маттіа Де Шильйо на правому фланзі захисту, і тоді варіант з Дані Алвесом також можуть розглянути.

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