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Дані Алвес хоче повернутися в Ювентус

12 липня 23:45 408 Читать на русском
Дані Алвес хоче повернутися в Ювентус
Дані Алвес / фото із соцмереж

Бразильський захисник Дані Алвес шукає нову команду після відходу з ПСЖ.

Він намагається запропонувати свої послуги різним європейським топ-клубам, повідомляє SportMediaset.

Дані Алвес оновив світовий рекорд за виграними трофеями

За інформацією видання, бразилець серйозно зацікавлений у відновленні співпраці з Ювентусом. Зазначається, що туринці навряд чи захочуть підписувати гравця, якому вже 36 років і який просить зарплату у розмірі 7 мільйонів євро плюс бонуси.

Однак в разі продажу Жоау Канселу у Ювентуса виникне необхідність мати ще одного гравця для заміни Маттіа Де Шильйо на правому фланзі захисту, і тоді варіант з Дані Алвесом також можуть розглянути.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

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Італія Ювентус Ювентус Дані Алвес Дані Алвес
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