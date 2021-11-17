Захисник Барселони Дані Алвес не зраджує своєму чудернацькому стилю і у 38 років.

Інтерв'ю Дані Алвеса на офіційній презентації у статусі гравця Барселони вийшло яскравим – все через зовнішній вигляд бразильця.

Дані Алвес офіційно взяв культовий номер Барселони

Футболіст відповідав на питання у піджаку темно-гранатового кольору, штанях і капцях, які сильно контрастували як з одягом, так і з серйозним заходом.

Нагадаємо, що Барселона офіційно оголосила про повернення Алвеса 12 листопада. Фулбек вже почав тренуватися з "блаугранас", але зможе зіграти за каталонці лише в січні.

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