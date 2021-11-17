Дані Алвес епатажно повернувся в Барселону та дав перше інтерв'ю у капцях
14:19 - Читать на русском
Захисник Барселони Дані Алвес не зраджує своєму чудернацькому стилю і у 38 років.
Інтерв'ю Дані Алвеса на офіційній презентації у статусі гравця Барселони вийшло яскравим – все через зовнішній вигляд бразильця.
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Футболіст відповідав на питання у піджаку темно-гранатового кольору, штанях і капцях, які сильно контрастували як з одягом, так і з серйозним заходом.
Нагадаємо, що Барселона офіційно оголосила про повернення Алвеса 12 листопада. Фулбек вже почав тренуватися з "блаугранас", але зможе зіграти за каталонці лише в січні.
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