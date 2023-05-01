"Мене з другом посадили туди з тієї причини, що для гостей цього столику був персональний туалет. Дівчата підійшли до нас, але ні ми, ні офіціанти не наполягали на цьому.

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Я бачив її бажання. Це було помітно по тому, як вона танцювала, як підійшла до мене, в яких позах ми були. Я запропонував їй продовжити в туалеті, а вона погодилася. Я двічі спитав, чи їй це подобається (йдеться про інтимну близькість – прим.). Вона відповіла, що так.

Якби я побачив її на виході, то зупинився б, щоб спитати, що з нею трапилося (про доказ, що дівчина розплакалася після виходу з туалету – прим.). Тому що до того все було добре. Я лише повівся на наше спільне бажання", – наводить слова Дані Алвеса Marca.

Нагадаємо, що Дані Алвес перебуває під вартою з 20 січня. Йому загрожує від 4 до 12 років ув’язнення, якщо його вина буде доведена у суді.

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