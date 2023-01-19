Наприкінці 2022 року Дані Алвеса звинуватили в сексуальних домаганнях, написавши заяву до поліції. Бразилець начебто торкався інтимних зон жінки на дискотеці в нічному клубі Барселони, але одразу ж спростував усі звинувачення.

Дані Алвес потрапив у скандал – легенду Барселони звинуватили у сексуальних домаганнях

Втім, скандал ще далеко не вичерпаний. У п'ятницю, 20 січня, Дані Алвеса заарештують. Він змушений з'явитися до відділку поліції, здати відбитки пальців, дати пояснення і сфотографуватися для матеріалів справи. Під вартою його поки що не триматимуть, але прокуратура може подати клопотати про обрання запобіжного заходу, повідомляє Antena 3.

Дружина футболіста – Йоана Санс – стала на бік чоловіка. За її словами, з бразильцем часто фліртують жінки, однак Алвес ніколи не дозволяє собі нічого зайвого.

Нагадаємо, 39-річний бразилець зараз виступає за мексиканський Пумас (14 матчів). Раніше латераль пограв за Ювентус, Барселону, ПСЖ, Севілью та Сан-Паулу.

"У нас був секс, за який відмовився платити". Кримінальні випадки, коли футболістам "зносило башту" на інтимному фронті