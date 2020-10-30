Ірландський Дандолк вписав своє ім'я в історію Ліги Європи.

Дандолк став першою командою, яка не здійснила жодного фолу в матчі Ліги Європи з часів її переформування з Кубка УЄФА (сезон 2009/10), повідомляє Opta.

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Цікаво, що суперник ірландців – Арсенал – порушив правила аж 20 разів за поєдинок.

Зазначимо, що лондонський клуб вдома розбив Дандолк (3:0), набрав 6 очок та поділяє лідерство у групі B.

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