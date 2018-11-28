Данченко: Здолали Хоффенхайм тактично

Оборонець донецького Шахтаря Олег Данченко поділився емоціями після перемоги над німецьким Хоффенхаймом (3:2) в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок став дебютним для захисника в головному єврокубку.

"Перший матч у Лізі чемпіонів – найкращий день для кожного футболіста. Тут чудовий рівень гри, і я відчув це на собі. Дуже важко, однак дуже цікаво. Щасливий дебютувати, ще й з таким результатом. Команда перемогла, ми всі задоволені.

Фонсека: Присвячуємо перемогу всім українцям

Що ж до нової схеми, то працювали над нею на тренуваннях. Нам вказували на помилки, змінювали футболістів. Гадаю, все добре вийшло. Перемогли тактично й завдяки індивідуальній грі Тайсона, який забив два відмінні м’ячі", – розповів Данченко в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Відзначимо, що Шахтар дотиснув Хоффенхайм у божевільному матчі Ліги чемпіонів.Тайсон та Ісмаїлі стали авторами трьох голів у ворота німецької команди. Капітан "гірників" отримав найвищу оцінку за звітний поєдинок.