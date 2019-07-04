Данченко: Якщо Ракицький наважився на переїзд в Росію, чому я повинен був відмовлятися?

Український захисник Рубіна Олег Данченко пояснив, чому перейшов у російський чемпіонат.

"Звичайно я розумів, яку реакцію викличе мій переїзд до Росії. Проте, громадська думка мене не особливо цікавила. Російський чемпіонат сильніший за український – значить, якщо хочеш прогресувати, краще грати тут. Якщо вже такий відомий футболіст, як Ярослав Ракицький на таке зважився, чому я повинен був відмовлятися?

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Ракицький не викликається у збірну? І для мене дорога туди тепер закрита. Але, знаєте, ніколи не знаєш, що чекає тебе попереду. Не здивуюся, якщо через рік або навіть раніше Росія і Україна примиряться.

Я не полишаю надії, що в майбутньому можна буде пробитися в збірну і з російського чемпіонату. Ну, як, наприклад, можна не викликати Ярослава Ракицького? Це все політика. Такий футболіст точно знадобився б національній команді", – цитує Данченка Sovsport.ru.

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